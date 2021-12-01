HALKA ARZ
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.
“Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) ya da Borsa İstanbul A.Ş’nin herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, SPK tarafından onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (www.kap.org.tr), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (www.kimpur.com), Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (www.tskb.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.yf.com.tr) adresli internet sitelerinde yayımlanan, Şirket ve halka arz edilecek paylara ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.”
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş
|Şirket
|Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Aracı Kurumlar
|Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Borsada İşlem Göreceği Pazar
|Yıldız Pazar
|Borsa Kodu/Ticker
|KMPUR
|Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|110.000.000 TL
|Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|121.550.000 TL
|Halka Arz Miktarı ve Türü
|11.550.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
|21.450.000 TL nominal (Ortak Satışı)
|4.950.000 TL nominal (Ek Satış)
|Halka Arz Büyüklüğü
|957 milyon TL (Ek Satış Dahil 1.100 milyon TL)
|Halka Arz Fiyatı
|29,00 TL
|Halka Arz Tarihleri
|20-21-22 Nisan 2022
|Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|Sabit Fiyatla Talep Toplama
|Dağıtım Yöntemi
|Oransal Dağıtım
|Fiyat İstikrarı
|Fiyat istikrarı payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.