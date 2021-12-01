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Halka Arz Bilgileri

HALKA ARZ

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.  ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.  liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.

“Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) ya da Borsa İstanbul A.Ş’nin herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, SPK tarafından onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (www.kap.org.tr), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (www.kimpur.com), Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (www.tskb.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.yf.com.tr) adresli internet sitelerinde yayımlanan, Şirket ve halka arz edilecek paylara ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.”

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.

www.tskb.com.tr

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş

www.yf.com.tr

 

ŞirketKimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aracı Kurumlar        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Borsada İşlem Göreceği PazarYıldız Pazar
Borsa Kodu/Ticker         KMPUR
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye110.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye121.550.000 TL
Halka Arz Miktarı ve Türü11.550.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
21.450.000 TL nominal (Ortak Satışı)
4.950.000 TL nominal (Ek Satış)
Halka Arz Büyüklüğü957 milyon TL (Ek Satış Dahil 1.100 milyon TL)
Halka Arz Fiyatı29,00 TL
Halka Arz Tarihleri20-21-22 Nisan 2022
Halka Arz Talep Toplama YöntemiSabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım YöntemiOransal Dağıtım
Fiyat İstikrarıFiyat istikrarı payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.

 

İzahname (SPK Onaylı)

SPK Onaylı İzahname.pdf

Şirket Esas Sözleşmesi

EK-1 Şirket Esas Sözleşmesi.pdf

Yönetim Kurulu İç Yönergesi

EK-2 Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi.pdf

30.12.2019-30.12.2020-30.12.2021 Bağımsız Denetim Raporu

EK-3 Bağımsız Denetim Raporu 30 .pdf

Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

EK-4 Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı.pdf

Hukukçu Raporu

EK-5 Kimpur Hukukçu Raporu-1.pdf

Aden Sorumluluk Beyanı

EK-6A Aden Sorumluluk Beyanı.pdf

EVA Sorumluluk Beyanı

EK-6B EVA Sorumluluk Beyanı.pdf

Fon Kullanım Yeri Raporu

EK-7 Fon Kullanım Yeri Raporu.pdf

Sektör Raporuna İlişkin Muvafakatname

EK-8 Sektör Raporuna İlişkin Muvafakatname.pdf

SPK Onaylı TSSD

SPK Onaylı TSSD (İmzalı) (15.04.22) (264-270) pdf

Fiyat Tespit Raporu

Fiyat Tespit Raporu.pdf

Taslak İzahname

Taslak İzahname.pdf

Kurumsal Yönetim

Şirket Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 550.000.000

Ödenmiş Sermaye: 110.000.000

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Yönetim Kurulu Üyeleri

Poliüretan Terlik Sistemleri

Üst Düzey Yöneticiler

Poliüretan Terlik Sistemleri

Yönetim Kurulu Komiteleri

Poliüretan Terlik Sistemleri

Şirket Politikaları

Kimpur Bilgilendirme Politikası.pdf

Kimpur Kar Dağıtım Politikası.pdf

Kimpur Ücretlendirme Politikası.pdf

Kimpur Bağış ve Yardım Politikası.pdf

Esas Sözleşme

Şirket Esas Sözleşmesi.pdf

Ticaret Sicil Bilgileri

Kredi Derecelendirme Notu

Kredi Derecelendirme Notu.pdf

Özel Durum Açıklamaları

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” ne uygun olarak ticari sır niteliğinde bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Şirket özel durum açıklamalarına https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/8acae2c47d3bee4e017da32a238f235f  adresinden erişilebilir.